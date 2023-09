Achtung, Reichelt!: Deutschland ist das Paradies für Gewalttäter

Achtung, Reichelt! Wir lassen rein, wen wir nicht reinlassen sollten. Und wir lassen raus, wen wir nicht rauslassen sollten. Über unsere Grenzen kann man einfach zu uns reinspazieren. Aus unseren Gefängnissen und Psychiatrien kann man einfach zu uns heraus spazieren. Die meisten Mordopfer in Deutschland dürfte es eigentlich niemals geben, weil ihre Mörder entweder gar nicht hier sein dürften oder aber im Gefängnis sitzen müssten. Deutschland ist Europas größtes und komfortabelstes Erholungsgebiet für Gewalttäter. Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und einem Gefängnis in Deutschland? In das eine kommt man leicht rein, aus dem anderen leicht wieder raus.

