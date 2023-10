Achtung, Reichelt!: Der Katar-Clan

Achtung, Reichelt! Wie kann es sein, dass die Hamas-Unterstützer aus Katar auch Hauptsponsor des FC Bayern waren? Die Verbindungen, welche zu diesem Deal geführt haben, reichen bis in höchste politische Kreise. Nach NIUS-Informationen war Christoph Heusgen, Ex-Botschafter Deutschlands bei der UN und langjähriger Berater von Angela Merkel, daran beteiligt, den Deal zwischen den Bayern und den Scheichs einzufädeln. Das geschah dank enger Freundschaft seiner Ehefrau zu Steinmeiers Sprecherin Sawsan Chebli. Sie war es, die für Heusgen und den FC Bayern ein Schutz-Statement von Steinmeier beschaffte und nach NIUS-Informationen sogar formulierte, um den Deal zwischen den Terror-Scheichs und dem Rekordmeister abzusichern. Achtung, Reichelt! wagt einen Blick in den Sumpf der Terror-Scheichs und deren Verbindungen in Deutschland.

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung