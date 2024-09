Achtung, Reichelt!: Der hässlichste Deutsche

Männer wie Jan Böhmermann würden sich in jedem politischen System zurecht finden. Wir können das mit absoluter Gewissheit sagen, weil es Männer wie Jan Böhmermann in allen Zeiten, Systemen und Regimen der deutschen Geschichte gegeben hat. Jan Böhmermann sitzt hinter seinem Schreibtisch, so wie Charaktere hinter jedem Schreibtisch der deutschen Geschichte gesessen haben, und vernichtet Menschen, Existenzen, Karrieren. Das ist sein Beruf. Einer der Menschen, die Jan Böhmermann auf dem Gewissen hat, ist Arne Schönbohm, der ehemalige Chef des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik. Alles zu diesem Fall erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

