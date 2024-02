Achtung, Reichelt! Der Grüne Traum: Kein Widerspruch

Achtung, Reichelt! Immer häufiger bedeuten Worte nicht mehr das, was sie bis vor kurzem noch bedeutet haben, besonders wenn Mitglieder der Grünen Partei sie sagen. Wenn sie Vielfalt sagen, meinen sie, dass alle das Gleiche denken und sagen sollen. Wenn sie „Hass und Hetze“ sagen, meinen sie alles, was nicht ihrer Meinung entspricht. Wenn sie bunt sagen, meinen sie, dass von dem Land, in dem wir aufgewachsen sind, nichts übrig bleiben soll. Der Grund dafür, dass die Grüne Partei uns mit Worten in die Irre führen will, ist einfach: Menschen wollen weder Niedergang noch Unterdrückung. Man muss ihnen Niedergang und Unterdrückung irgendwie schmackhaft machen.

