Achtung, Reichelt! „Das ist ein Angriff der Linken auf die Kinder!“

Achtung, Reichelt! Die Fragen der Woche mit Eva Vlaardingerbroek! Eva ist eine der scharfsinnigsten Beobachterinnen der europäischen Politik, sie analysiert furchtlos, was schief läuft auf der Welt. Und sie hat besonders ein Auge auf Deutschland gerichtet: Die Niederländerin ist die unbequemste und ehrlichste Nachbarin, die sich unsere Bundesregierung nur vorstellen kann.

In dieser Woche: Warum richtet sich das Ergebnis von Politik eigentlich immer so häufig gegen Kinder? Egal ob Corona oder Migration, immer leiden die jüngsten am meisten unter den Entscheidungen! Und was sollen auf einmal die Empfehlungen aus dem linken Lager, Pubertätsblocker zu schlucken?

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung