Achtung, Reichelt! Das Erbe der Kalt-Kanzlerin

Achtung, Reichelt! Deutschland bereitet sich auf den kältesten Winter in der Geschichte der Bundesrepublik vor. Verantwortlich dafür: Die Kanzlerin, die unser Land 16 Jahre lang regiert hat.

In diesen Tagen beginnen wir die Konsequenzen davon zu spüren, dass Angela Merkel in jeder ihrer wichtigsten politischen Entscheidungen genau das getan hat, was das Schlechtestmögliche für unser Land war. Besonders Merkels Energiepolitik ist so unerklärlich, dass sie sehr unbequeme Fragen aufwirft. Die wichtigste lautet: Für wen hat Angela Merkel diese Energiepolitik gemacht? Für Deutschland und die Deutschen ganz sicher nicht.

Schauen Sie auf die Strompreise. 1000 Euro pro Megawattstunde. Der Preis war mal bei unter 50 Euro. Niemand im Land wird das bezahlen können, kein Unternehmen, kein Mensch. Diese Entwicklung sagt, dass wir alle gemeinsam bankrott gehen. DAS ist Angela Merkels Erbe. Sie ist nicht Alt-Kanzlerin, sondern die Kalt-Kanzlerin. Sie hinterlässt in einem der reichsten Länder der Welt frierende Menschen.

