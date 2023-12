Achtung, Reichelt!: Bei Bauern sparen, nicht beim Gendern

Achtung, Reichelt! Bundeskanzler Olaf Scholz, Vize-Kanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner haben für den Haushalt 2024 entschieden, den Bauern, die unser Land ernähren, die Subventionen zu streichen. Während die Bundesregierung unser aller Essen teurer macht, streichen Scholz, Habeck und Lindner keinen einzigen Cent im Ideologie- und Gendersternchen-Ministerium der grünen Ministerin Lisa Paus ein. Das Projekt „Demokratie leben”, das so wunderschön klingt, bedeutet zum Beispiel 37.000 Euro für das Genderkompetenzzentrum Saar. Was die jetzige Bundesregierung noch für absurde Unterstützungen in Millionenhöhe versprochen hat, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

