Achtung, Reichelt!: Arabische Jugendgang verprügelt deutschen Jungen und keinen stört’s

Wir sind es unseren Kindern, den Kindern dieses Landes schuldig. Wir müssen laut und unmissverständlich die bitterste und brutalste Auswirkung der unkontrollierten Massenmigration aussprechen. Wir müssen von der Bundesregierung und allen Parteien kompromisslos eine sofortige Umkehr in der Migrationspolitik verlangen.

Ein schreckliches Video aus Gera erinnert uns daran, was wir unseren Kindern schuldig sind. Die bitterste und eindeutigste Statistik über Migration und Gewalt in unserem Land gibt uns recht: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer von Straftaten durch Ausländer als umgekehrt, obwohl der Ausländeranteil in Deutschland gerade mal um die 15 Prozent beträgt. Alle Details in dieser Episode von Achtung, Reichelt!

