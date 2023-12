Achtung, Reichelt!: 2024 wird das wichtigste Jahr unseres Lebens!

Julian Reichelt: Unser Land hat in den letzten hundert Jahren unzählige bedrückende Weihnachtsfeste durchlebt und durchgestanden. Weihnachten im Krieg, Weihnachten in Trauer. Weihnachten in Teilung. Weihnachten im beklemmenden Schatten des Terrorismus. Weihnachten in Armut und bitterer Kälte. Weihnachten in Trümmern und Schande.

Aber was immer dieses Land erleiden und ertragen musste oder angerichtet hat, nichts war je mächtiger als die Zuversicht von Weihnachten. Das wird auch dieses Jahr so sein, das wissen wir in unseren Herzen. Und doch spüren wir alle, dass etwas anders ist, dass es ein ungekanntes Weihnachten ist. Warum wir von „Achtung, Reichelt!“ das so sehen und empfinden, erfahren Sie in der diesjährigen Weihnachtsansprache .

