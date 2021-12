Achtung Phishing-Gefahr: „Ihr persönlicher Impftermin“

In Österreich werden zurzeit Einladungen zu Impfterminen versandt. Am ersten Blick denkt man, es sei der Beginn der Impfpflicht. Doch bei Recherchen zeigte sich – es ist ein Geisterbrief ohne Absender… Schauen Sie selbst, was die Recherche ergeben hat und verbreiten Sie dieses Wissen weiter!

4.4 7 Bewertungen Artikel Bewertung