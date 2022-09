Achern: Notunterkünfte – Obdachlose müssen für Ukraine-Flüchtlinge weichen

Die Stimmung in Achern ist aufgeheizt. Obdachlose müssen die städtische Notunterkunft in Oberachern räumen. Denn dort sollen zukünftig Flüchtlinge aus der Ukraine wohnen.

Die derzeitigen Bewohner müssen in eine Container-Siedlung der Morezstraße umziehen. Dies wurde ihnen bereits angekündigt. Dort müssen sie mit zwei Personen in einem Zimmer wohnen.

Die aktuelle Unterkunft befindet sich in der Oberen Bergstraße. Diese Wohnungen haben einen perfekten Zuschnitt. Deshalb sind sie besonders gut für die Unterbringung von Familien und Frauen mit Kindern geeignet. Und dafür verwendet die Stadt diese Wohnungen zukünftig auch.

