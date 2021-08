Ach, der Hausherr im Schloss Bellevue: Deutschland trägt Mitverantwortung für „Tragödie“ in Afghanistan

Nachdem die Soldaten der afghanischen Armee die Waffen niederlegten und desertierten, haben die Taliban das Land fast kampflos zurückerobert. 20 Jahre vergebene Mühen, die afghanische Armee mit den hochentwickelten Waffensystemen wohl heillos überfordert, die Investitionen für die Ausbildung der Polizei haben sich auch nicht gelohnt, auch nicht die zig Milliarden, um einer fremden Kultur Freiheit und Demokratie nahezubringen.

Die Offensive der Taliban nach Abzug der US-Streitkräfte kam so überraschend, auch für die politisch Verantwortlichen in Deutschland, die schlugen die Warnungen in den Wind und konnten die Lage erst einschätzen, als die Steinzeitkämpfer bereits in Kabul standen. Das fürchterliche Versagen der gesamten Regierung mündet in peinlichen Statements und in Betroffenheitsbekundungen, dessen schließt sich der Hausherr im Schloss Bellevue an:

[…] Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Deutschland Mitverantwortung für die dramatische Lage in Afghanistan unterstrichen. „Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen, und eine politische Zäsur, die uns erschüttert und die Welt verändern wird“, sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin. „Die Bilder der Verzweiflung am Flughafen Kabul sind beschämend für den politischen Westen.“

„Die dramatischen Bilder aus Kabul und die Ereignisse in Afghanistan lassen niemanden unberührt“, sagte Steinmeier. „Ich bin mir sicher: Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land denken in diesen Stunden an Afghanistan und an das afghanische Volk.“ […] Mehr auf Epoch Times

