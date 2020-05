Abschiebeplan trotz Sicherheitsproblem gescheitert – Bosnien-Herzegowina: Streit um illegale Migranten aus Pakistan

Die mithilfe von Schleppern in Bosnien-Herzegowina gestrandeten Migranten, vor allem junge Männer aus Afghanistan und Pakistan, sitzen in dem fast muslimischen Land fest, das eigentlich nur als Zwischenstation auf der Reise nach Nord-Mittel-West-Europa eingeplant war. Die Corona-Pandemie und die kroatische Grenzpolizei verhindern bisher ein Weiterkommen in die gewünschten Schlaraffenländer der EU.

Wie könnte das Problem der illegalen Migranten – insbesondere aus Pakistan – gelöst werden? Der Sicherheitsminister von Bosnien-Herzegowina plante Tausende illegal eingereiste Pakistaner in die Heimat zurückzuführen, leider stieß das Vorhaben auf taube Ohren bei bosnischen Politikern und der pakistanischen Botschaft, die ihre Kooperation verwehrten. Bei dem pakistanischen Botschafter dürfte die Ablehnung vielleicht noch verständlich sein und der froh ist, ein Teil der „Fachkräfte“ loszuwerden, die Abfuhr von den bosnischen Politikern offenbart das Desinteresse für den Schutz des eigenen Landes und der eigenen Bevölkerung.

RT Deutsch berichtet:

Ende letzten Jahres hieß es aus der Botschaft Pakistans in Sarajevo, dass man versuche, mit den Menschen in Kontakt zu treten und ihnen bei der Rückreise in ihr Heimatland zu helfen.

Ende April kündigte der Sicherheitsminister Fahrudin Radončić an, einen Versuch zu starten, die illegalen Migranten doch noch in ihr Heimatland abzuschieben. Pakistan stand ganz oben auf der Liste. Den Angaben des bosnischen Ministers zufolge sollen sich derzeit rund 5.000 pakistanische Bürger im Land aufhalten. 99 Prozent von ihnen hätten keine Reisepässe und stellten zudem ein großes Sicherheitsproblem dar, meinte Radončić. Deswegen sollte zunächst ihre Identität festgestellt werden. Und dabei hoffte der Sicherheitsminister auf die Unterstützung durch die pakistanische Botschaft. Doch das blieb nur eine Hoffnung.

Denn seinen Aussagen zufolge lehnte es der Botschafter ab, die durch das bosnische Amt für Fremdenwesen abgenommenen Fingerabdrücke und Fotos der jeweiligen Person an die Behörden in Pakistan für die Feststellung der Identität weiterzuleiten.