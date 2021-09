Abschiebeflug nach Haiti: Junge Männer attackieren US-Piloten und verletzen US-Beamte

Mehr als 10.000 illegale Migranten sitzen unter einer Brücke nahe des Rio Grande/US-Grenzstadt Del Rio, überwiegend Haitianer. Die US-Regierung kündigte an, die Menschen schnell wieder außer Landes zu bringen. Mit Flugzeugen werden die Illegalen wieder in ihre Heimatländer zurückgebracht.

Gestern kam es nach der Landung eines Abschiebefliegers in Port-au-Prince zu einem Vorfall. Das obige Video zeigt bis Sekunde 27 die aufgebrachten Männer, aber nicht die Attacken an Bord. So berichtet thegatewaypundit.com:

Haitianer, die aus den USA abgeschoben wurden, griffen am Dienstag die Piloten an Bord eines Fluges an, als dieser in Port-au-Prince ankam, und verletzten drei US-Einwanderungsbeamte.

Die Unruhen brachen kurz nach der Ankunft eines Fluges mit alleinstehenden erwachsenen Männern aus, die auf dem Rollfeld an die haitianischen Behörden übergeben wurden. Dann stürmten mehrere der Männer ein anderes, kürzlich eingetroffenes Flugzeug.

Die Männer griffen die Piloten dieses Flugzeugs an, die für einen staatlichen Auftragnehmer arbeiten, der Abschiebeflüge für die Einwanderungs- und Zollbehörde durchführt. Drei ICE-Beamte wurden ebenfalls in diesem Flugzeug angegriffen und erlitten jeweils nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

