Abgeschobener Vergewaltiger: Afghane plötzlich wieder in Deutschland

Im August 2017 vergewaltigte der heute 24-jährige Bahram S. eine 16-jährige Schülerin in München. Das Amtsgericht München verurteilte ihn in der Folge zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Nach knapp anderthalb Jahren wurde S. dann nach Afghanistan abgeschoben. Dazu wurde er mit einer siebenjährigen Einreisesperre belegt.

Nur: Er ist wieder da. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, tauchte der Afghane Anfang Februar 2023 in Frankreich auf. Er verlangte Asyl. Frankreich wollte den Mann daraufhin nach Deutschland überstellen. Deutschland lehnte ab. Bahram S. reiste trotzdem ein. Am vergangenen Donnerstag, so die „Bild“ weiter, tauchte er in einem Hamburger Migrationsamt auf.

