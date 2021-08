Abgekarteter Plan? Britische Botschaftsmitarbeiter hinterließen Dokumente über afghanische Angestellte

Irgendwie stinkt die Causa Kabul/Afghanistan bis zum Himmel und die Frage stellt sich: Was ist dort wirklich passiert? Erst hinterlassen die U.S. Streitkräfte den Taliban US-Militärgüter im Wert von fast 85 Milliarden Dollar, rechnete nicht mit dem Durchmarsch der Taliban, dafür aber mit Anschlägen am Flughafen Kabul. Nun dachte man bisher, dass die USA und Deutschland mit Unfähigkeiten glänzen, aber auch Großbritannien reiht sich in diese Kategorie ein. Entweder ist der Westen systematisch verblödet oder es klingt nach einem abgekarteten Plan?

[…] Wie die Zeitung „The Times“ berichtet, haben Mitarbeiter des britischen Außenministeriums in der Botschaft in Kabul, Dokumente mit Kontaktdaten ihrer afghanischen Angestellten zurückgelassen.

„Der Abzug unserer Botschaft erfolgte großer Eile, weil sich die Lage in Kabul verschlechterte. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sensibles Material zu vernichten“, sagt ein Sprecher des Außenministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. […] Quelle: t-online.de

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung