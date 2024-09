Abgehoben: CDU-Mann hält Entschuldigung für Corona-Diktat für „unerträglich“

Augen zu und durch: So versucht derzeit die Politik in den meisten Ländern das Corona-Thema auf Abstand zu halten und abzuschließen. Selbst brisante Erkenntnisse aus den RKI-Protokollen in Deutschland, die eindeutig zeigen, das es mit dem „Folge der Wissenschaft“ nicht weit her war, werden ignoriert. Im hessischen Landtag erklärte nun gar der CDU-Politiker Jörg Müller, dass die Forderung nach einer Entschuldigung bei den Bürgern „unerträglich“ sei. Weiterlesen auf Der Status.at

