Abgefackeltes Moria-Lager – Seehofer: Deutschland nimmt 100 bis 150 Minderjährige auf

In einer Pressekonferenz äußert sich Bundesinnenminister Horst Seehofer über die Lage des abgefackelten Camps in Moria, die Hilfsmaßnahmen und die Aufnahme von „Minderjährigen“. Wie nicht anders zu erwarten, werden Deutschland und Frankreich den Hauptanteil tragen, Seehofer rechnet mit 100 bis 150 Kinderlein für beide Länder. Seehofer betonte zudem auch ein hohes Maß an humanitärer Verantwortung Deutschlands, die in der Vergangenheit und Gegenwart wahrgenommen wurde/wird, seit 2015 wurden 1,73 Millionen (offizielle Zahl) Asylbewerber aufgenommen, werktäglich werden 300 bis 400 Asylbewerber aufgenommen. Zudem spricht Seehofer mal wieder die gemeinsame europäische Lösung an.

In Deutschland sollen 100 bis 150 „Minderjährige“ aufgenommen bzw. umgesiedelt werden. Mädchen mit großen Kulleraugen oder doch eher über 14-Jährige (plus?) mit Bartstoppeln und ACAB-T-Shirts, die den Anker für den Familiennachzug setzen?