Aber kein Placebo! Immunologe: Merkel soll sich live im TV mit dem AstraZeneca-Vakzin impfen lassen

Nachdem der FDP-Politiker Michael Theurer eine öffentliche Impfung von Merkel und Steinmeier gefordert hat, um ein „sehr positives Signal“ für die Impfkampagne zu senden, schlägt nun der Immunologe Carsten Watzl vor, dass sich die Bundeskanzlerin live im Fernsehen mit dem AstraZeneca-Vakzin impfen lassen soll.

Vergangene Woche sagte Merkel auf der Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen der G7: „Die Pandemie ist erst besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind“. Alle Menschen? Dann auch mindestens eine Impfstoffdose für die Uckermark-Perle, und natürlich muss sichergestellt werden, dass die Injektions-Lösung kein Placebo ist.

Aber vermutlich wird Merkel die Forderung von der FDP und den Vorschlag von Watzl für eine öffentliche Impfung ignorieren, wobei dies ein Garant für hohe Einschaltquoten für die Sendeanstalten für Betreuung und Propaganda wäre, andererseits – wer will schon Merkels Oberarm betrachten.

RT Deutsch:

In Deutschland ist die Bereitschaft, sich mit dem Impfstoff des Pharmaunternehmens AstraZeneca impfen zu lassen, eher gering. Um der Skepsis gegen den Impfstoff vorzubeugen, hat Carsten Watzl, der Generalsekretär der deutschen Gesellschaft für Immunologie, in einem Interview mit dem britischen Rundfunksender BBC vorgeschlagen, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) live im Fernsehen mit dem Vakzin impfen lassen soll. Dies könnte dem Immunologen zufolge die Akzeptanz in der Bevölkerung steigern:

„Wenn Angela Merkel zu diesem Zeitpunkt ins Live-Fernsehen gehen würde und mit dem Impfstoff geimpft würde, wäre das natürlich großartig.“

Zuvor hatte Merkel die Impfung mit dem AstraZeneca-Präparat abgelehnt: In einem Interview mit der FAZ erklärte die Kanzlerin, dass sie mit 66 Jahren nicht in die für AstraZeneca empfohlene Gruppe gehöre.

