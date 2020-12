Dieses Video wurde von The Empire Files produziert und von acTVism Munich aufgrund mangelnder Berichterstattung in der lokalen Medienlandschaft in die deutsche Sprache übersetzt. In diesem Video erklärt Abby Martin Bidens neues Verteidigungsministerium und dessen Bedeutung für Krieg und Frieden.

