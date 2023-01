70 Flüchtlinge im 114-Seelen-Dorf: Bewohner wehren sich

Seit den Bewohnern der Gemeide im Landkreis Heilbronn zwei Tage vor Weihnachten mitgeteilt wurde, dass in den nächsten sechs bis acht Monaten 70 Flüchtlinge in ein ehemaliges Pflegeheim in dem 114-Seelen-Örtchen einziehen sollen, regt sich in der Bevölkerung Widerstand. Demnach hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die unter dem Slogan „Wir sagen: Nein“ über die Pläne des Landkreises aufklären möchte und das Vorhaben verhindern will.

Die Ortschaftsrätin und Mit-Initiatorin der Bürgerinitiative Susanne Helmer-Scholl sagt zu echo24: „Das Ganze ist uns zwei Tage vor Weihnachten reingeflattert. Uns haben die Worte gefehlt.“ Es handele sich „absolut nicht mehr nur um eine Bau-Sache“, sondern „um einen Ort, der mit neuen Einwohnern gesprengt werden soll.“

Zudem wisse man nicht, wer im Rahmen des Zuzugs kommen soll.

