600-Einwohner-Kurort kriegt Flüchtlingsheim mit 500 Migranten

Während Anwohner und Kommunalpolitiker nichts ahnten, hat der Landkreis Oder-Spree mit den Bauarbeiten zur Erweiterung einer Flüchtlingsunterkunft begonnen!

Nun thront in Petersdorf, einem Ortsteil von Bad Saarow mit ca. 596 Einwohnern, ein ganzes Containerdorf – und das soll in wenigen Wochen schon bezugsfertig sein, berichtet die Märkische Oderzeitung (MOZ). 500 Migranten sollen in dem Containerdorf untergebracht werden – damit würde sich die Einwohnerzahl des Ortes nahezu verdoppeln! Weiterlesen auf nius.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung