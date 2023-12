4000er jetzt niedriger: Klima-Warner sehen „schrumpfende Berge“

Im Jahr 1911 bestieg der in Wien geborene Karl Blodig die Viertausender der Alpen. Dabei feierte er auch den Gipfelsieg am Fletschhorn in der Schweiz. Nach damaligen Messungen war der Berg exakt 4001 Meter hoch. Heute misst er nur noch 3986 Meter. Alarm!

Die Viertausender der Alpen dienen Klima-Hysterikern als jüngste Warnung vor der drohenden Katastrophe. Weiterlesen auf Exxpress.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung