Der Fortbestand der deutschen Bundesregierung steht auf Messers Schneide, die Parteispitzen von SPD, Grünen & FDP treffen sich aktuell zu Krisengesprächen. Aber egal, wie es mit der Ampel weitergeht: Ihr Eintrag in den Annalen steht heute schon fest. Und er wird so manche Rekorde erwähnen, auf die normalerweise niemand stolz sein kann. Ein kleiner Überblick über das Süppchen, das die Ampel den Deutschen in den letzten Jahren eingebrockt hat…

Innerhalb von drei Jahren wurde ein wirtschaftlicher Exportweltmeister an die Wand gefahren. Im gleichen Zeitraum lernte die deutsche Bevölkerung, dass man mit Messern nicht nur Brot schneidet, sondern ihre Klingenschärfe auch zur Durchsetzung theokratischer Ziele im Namen von Allah genutzt werden kann. Männer sind heute Frauen – und Schreibtischlampen vegan. Deckel lassen sich nicht mehr von Flaschen trennen, dafür wandelt Kühnerts Döner schnurstracks auf dem Weg in Richtung drei Euro. Weiterlesen auf Der Status.at

