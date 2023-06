3.000 Bademeister fehlen: Afroaraber machen Freibäder zu No-Go-Zonen

Die Betreiber deutscher Freibäder schlagen Alarm: Insgesamt würden dieses Jahr knapp 3.000 Bademeister fehlen. Schenkt man der Tagesschau und anderen Systemmedien Glauben, liegt das an der schlechten Bezahlung. Über die wahren Gründe für den Personalmangel möchte man beim Staatsfunk naturgemäß nicht sprechen.

Wer in den vergangenen Jahren aufgepasst hat, dem ist ein Trend aufgefallen: Alleine im letzten Sommer gab es unzählige Meldungen von Massenschlägereien, sexuellen Belästigungen und Drogenproblemen in deutschen Freibädern. Das wird von der Statistik bestätigt: Alleine in Bayern kam es letztes Jahr in Freibädern zu 171 Sexualdelikten – 52 Prozent der Tatverdächtigen hatten keinen deutschen Pass. Diese Entwicklung setzt sich auch im neuen Jahr fort.

Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung