151% Corona-Tote? Medien erfinden jetzt Gangleichen-Schauermärchen!

Seit Tagen überschlagen sich die Geschehnisse im Seuchenhort Oberösterreich. Es stapeln sich die Leichen, die Pest ist im Land! Meterweise türmen sich die leblosen Körper der Siechen. Ein Hauch des Todes weht durch die Straßen. Diesen Eindruck könnte man zumindest gewinnen, wenn man Mainstream-Medien glaubt. Dass das Volk vom vermeintlichen Massensterben keine Notiz nimmt, liegt vor allem daran, dass die Story von massenhaften Leichen in Spitals-Gängen an den Haaren herbei gezogen ist. Denn die Corona-Zahlen geben diese Deutung nicht her.

Die jüngste Propaganda-Maschine läuft seit dem Wochenende auf Hochtouren. Eine Leiterin einer Linzer Intensivstation behauptete, die Covid-Stationen seien „momentan voll – mit ungeimpften Schwerstkranken“. Es gebe derzeit „ausschließlich“ ungeimpfte Intensiv-Patienten. Dies konnte einem Spanisch vorkommen. Noch am 2. November waren nämlich 19 von 59 Corona-Intensivpatienten (32%) in Oberösterreich „vollimmunisiert“. Das war eine Verdreifachung des Anteils seit dem 15. Oktober. Im benachbarte Niederösterreich waren übrigens sogar bereits dreifach-geimpfte Corona-Tote zu beklagen!

Der ORF spricht in seiner Impf-Statistik etwa nur mehr von „aktiven Zertifikaten“. Insgesamt war ab Dienstag fast die Hälfte der Intensivbetten in Oberösterreich frei. Mit 149 freien Intensivbetten war Oberösterreich sogar bundesweit mit Abstand auf dem Spitzenwert mit seinen freien Intensiv-Bettenkapazitäten!

