Verbrannte Haare, Tritte, eine Messer-Attacke und mehr: Damit das Opfer ihren Eltern nichts erzählt, sollte es „auf Allah schwören“.

Am 25. Oktober richteten drei minderjährige Mädchen eine 12-jährige Schülerin übel zu. Sie lauerten ihr im 12. Bezirk auf und zerrten sie am Nachmittag auf das Dach eines Wohnhauses in der Zeleborgasse, berichtet „Heute“. Dort hätten die Mädchen Maria (Name von der Redaktion geändert) angedroht, sie vom Dach zu stoßen. Weiterlesen auf Exxpress.at

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung