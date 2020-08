Nachdem wir am 1.8. brutal von der Regierung aufgelöst worden sind, und TROTZDEM NICHT GEGANGEN SIND, legen wir jetzt erneut nach: KOMMT ALLE AM 29.8.2020 nach BERLIN zum GRÖSSTEN DEMONSTRATIONSZUG ALLER ZEITEN IN DER GESCHICHTE DER BRD!

Lasst uns 3 Millionen werden!

►► TEILT das Video, was das Zeug hält & bereitet JETZT eure Fahrt vor. Details folgen! ◄◄